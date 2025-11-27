Скидки
StarLadder Budapest Major. День 4. Групповой этап
17:00 Мск
Появился новый постер фильма «Мандалорец и Грогу»

Disney поделилась свежим постером фильма «Мандалорец и Грогу», на котором можно увидеть малыша Грогу и Дина Джарина.

Свежий постер «Мандалорца и Грогу»

Фото: Disney

Напомним, лента расскажет о новых приключениях персонажа Педро Паскаля и Малыша Йоды. Помимо Паскаля, в съёмках приняли участие Сигурни Уивер (сыграет лидера Новой Республики) и звезда сериала «Медведь» Джереми Аллен Уайт — он озвучит Ротту, сына знаменитого Джаббы Хатта.

При этом бюджет »Мандалорца и Грогу» составил всего $ 166 млн — это меньше, чем у любого другого полнометражного фильма по »Звёздным войнам».

Премьера ленты состоится 22 мая 2026 года.

