Появился новый постер фильма «Мандалорец и Грогу»
Disney поделилась свежим постером фильма «Мандалорец и Грогу», на котором можно увидеть малыша Грогу и Дина Джарина.
Свежий постер «Мандалорца и Грогу»
Фото: Disney
Напомним, лента расскажет о новых приключениях персонажа Педро Паскаля и Малыша Йоды. Помимо Паскаля, в съёмках приняли участие Сигурни Уивер (сыграет лидера Новой Республики) и звезда сериала «Медведь» Джереми Аллен Уайт — он озвучит Ротту, сына знаменитого Джаббы Хатта.
При этом бюджет »Мандалорца и Грогу» составил всего $ 166 млн — это меньше, чем у любого другого полнометражного фильма по »Звёздным войнам».
Премьера ленты состоится 22 мая 2026 года.
Комментарии
