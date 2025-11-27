Расписание четвёртого дня чемпионата мира Budapest Major 2025 по Counter-Strike 2

Сегодня, 27 ноября, продолжится первый этап StarLadder Budapest Major 2025 — впереди матчи пятого раунда, где определятся все участники следующей стадии.

Серии проведут в формате best-of-3 (до двух побед). Проигравшие покинут мэйджор без каких-либо наград.

Расписание игр Budapest Major 2025 на четверг, 27 ноября:

17:00. FaZe Clan (Европа) — Fluxo (Бразилия);

19:30. Imperial Esports (Бразилия) — NRG (США);

22:00. PARIVISION (Россия) — Legacy (Бразилия);

StarLadder Budapest Major 2025 проходит с 24 ноября по 14 декабря в Венгрии. В соревновании участвуют 32 команды, которые разыгрывают призовой фонд $ 1,25 млн.