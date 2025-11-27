Скидки
StarLadder Budapest Major. День 4. Групповой этап
В смартфонах на Android обнаружили новый опасный вирус

По данным специалистов Android Authority, в смартфонах на Android появился новый опасный вирус под названием Sturnus.

Предназначение этого вредоносного ПО — способность читать содержимое экрана любого смартфона. Притом вирус может делать не только это, но и обходить шифрование данных, чтобы получать доступ к личным данным.

Вирус может с высокой точностью воссоздавать банковские экраны с помощью HTML-наложений, чтобы перехватить ваши учётные данные и запустить атаки на уровне устройства, позволяющие киберпреступникам удалённо получать контроль над вашим гаджетом. Он также способен создавать поддельные наложения обновлений Android, чтобы скрыть вредоносную активность.

