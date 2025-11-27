В смартфонах на Android обнаружили новый опасный вирус
Поделиться
По данным специалистов Android Authority, в смартфонах на Android появился новый опасный вирус под названием Sturnus.
Предназначение этого вредоносного ПО — способность читать содержимое экрана любого смартфона. Притом вирус может делать не только это, но и обходить шифрование данных, чтобы получать доступ к личным данным.
Вирус может с высокой точностью воссоздавать банковские экраны с помощью HTML-наложений, чтобы перехватить ваши учётные данные и запустить атаки на уровне устройства, позволяющие киберпреступникам удалённо получать контроль над вашим гаджетом. Он также способен создавать поддельные наложения обновлений Android, чтобы скрыть вредоносную активность.
Комментарии
- 27 ноября 2025
-
09:18
-
08:33
-
07:45
-
07:18
-
06:39
-
01:22
-
00:33
- 26 ноября 2025
-
22:23
-
22:18
-
22:14
-
21:00
-
20:38
-
20:03
-
19:42
-
19:25
-
19:23
-
18:41
-
18:20
-
17:40
-
17:14
-
17:01
-
16:27
-
15:52
-
15:35
-
14:59
-
14:43
-
14:30
-
14:01
-
13:31
-
13:16
-
12:54
-
12:41
-
12:40
-
12:30
-
12:24