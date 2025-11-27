Скидки
StarLadder Budapest Major. День 4. Групповой этап
У «Франкенштейна» Гильермо дель Торо будет как минимум одна вырезанная сцена

Режиссёр Гильермо дель Торо рассказал, что его «Франкенштейн» будет включать как минимум одну вырезанную сцену, которую добавят в физическую версию картины.

Про саму сцену известно мало — она развернётся в монастыре, но, что конкретно в ней будет происходить, пока неизвестно. Помимо этого расширенная версия ленты наверняка будет включать в себя и другой контент.

Картина рассказывает о докторе Викторе Франкенштейне, который путём страшных экспериментов создал настоящее чудовище, представляющее опасность для всех живущих людей. «Франкенштейн» стал второй режиссёрской работой дель Торо для стримингового сервиса после анимационного проекта 2022 года «Пиноккио», который получил «Оскар» в номинации «Лучший анимационный полнометражный фильм».

