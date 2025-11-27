Скидки
Появился новый стильный постер фильма «Достать ножи: Воскрешение покойника»

Netflix опубликовал новый стильный постер фильма «Достать ножи: Воскрешение покойника». На нём можно увидеть главных героев на фоне стеклянного пламени огнедышащего дракона.

Новый постер фильма

Фото: Netflix

Триквел знаменитой детективной серии рассказывает о новом неразрешимом деле в карьере детектива Бенуа Бланка. В этот раз в преступлении как-то замешана местная церковь. Главную роль вновь воплотил Дэниел Крейг («Не время умирать»). В фильме также сыграли Томас Хейден Чёрч, Джереми Реннер, Джош Бролин, Кейли Спейни, Эндрю Скотт и Мила Кунис.

Ждём картину на Netflix уже 12 декабря, а в некоторых зарубежных кинотеатрах её уже показывают.

