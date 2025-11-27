«Вы точно его увидите»: Бенедикт Камбербэтч — о возвращении Доктора Стрэнджа
Актёр Бенедикт Камбербэтч пообщался с изданием Collider и рассказал, что фанаты смогут увидеть возвращение Доктора Стрэнджа в обозримом будущем. Он не стал вдаваться в детали и говорить, где конкретно стоит ждать героя, но это случится.
Известно, что в «Мстителях: Судный день» могущественный волшебник точно не появится, хотя и несколько странно, что такое важное событие и битву пропустит именно он.
У меня есть больше чем догадки, но рассказать о них не могу. Доктор Стрэндж вернётся. Вы точно его увидите.
Стрэндж наверняка заглянет в «Мстителей: Секретные войны» и, конечно же, в свой потенциальный триквел.
