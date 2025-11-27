Скидки
StarLadder Budapest Major. День 4. Групповой этап
Новости

«Это не «Игра престолов»: авторы «Очень странных дел» — о финале сериала

«Это не «Игра престолов»: авторы «Очень странных дел» — о финале сериала
Братья Даффер ответили на насущный вопрос фанатов о том, стоит ли ждать во второй части пятого сезона «Очень странных дел» нечто в духе Красной свадьбы из «Игры престолов», когда в ходе резни были убиты многие герои.

Создатели шоу отметили, что такого не будет, поскольку в контексте их сериала подобное было бы «слишком удручающе», да и к тому же Дафферы дорожат своими персонажами.

Я уже говорил: этот сериал не «Игра престолов». Надеюсь, он кого-то удивит. Но Красной свадьбы, если вы об этом, не будет. Это было бы удручающе.

Первая часть финального сезона «Очень странных дел» из четырёх серий уже доступна, вторая выйдет 26 декабря, а третья — 1 января.

