«Это не «Игра престолов»: авторы «Очень странных дел» — о финале сериала
Братья Даффер ответили на насущный вопрос фанатов о том, стоит ли ждать во второй части пятого сезона «Очень странных дел» нечто в духе Красной свадьбы из «Игры престолов», когда в ходе резни были убиты многие герои.
Создатели шоу отметили, что такого не будет, поскольку в контексте их сериала подобное было бы «слишком удручающе», да и к тому же Дафферы дорожат своими персонажами.
Я уже говорил: этот сериал не «Игра престолов». Надеюсь, он кого-то удивит. Но Красной свадьбы, если вы об этом, не будет. Это было бы удручающе.
Первая часть финального сезона «Очень странных дел» из четырёх серий уже доступна, вторая выйдет 26 декабря, а третья — 1 января.
