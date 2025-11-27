В России хотят наказывать киберспортсменов за использование читов

По данным газеты «Известия», жителей России хотят штрафовать за применение запрещённого софта во время участия в киберспортивных турнирах.

Инициативу поддерживают государственные органы, которые подчёркивают важность введения административной ответственности за использование запрещённых программ, что должно укрепить доверие к новой индустрии, привлекая инвесторов, спонсоров и широкую аудиторию. Одной из мер пресечения за использование читов станет штраф в размере 30 тыс. рублей.

По мнению сенатора Артёма Шейкина, очень важно ввести контроль использования читов, прямо как проверку на допинг в спорте.

Доверие — ключевой элемент: зрители должны быть уверены, что победу одержал тот, у кого лучше стратегия и реакция, а не кто применил читы. Поэтому введение штрафов — закономерный шаг, аналогичный контролю за допингом в традиционном спорте.

Эксперты также считают, что борьба с читерством должна сопровождаться мониторингом ставок и предотвращением договорных матчей, которые остаются одной из самых крупных проблем индустрии.