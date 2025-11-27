В кинотеатрах России вышла мелодрама «Два мира, одно желание» с Ханде Эрчел

27 ноября в России состоялась премьера фильма «Два мира, одно желание». Турецкую мелодраму уже можно посмотреть в большинстве кинотеатров страны с русским дубляжом.

Видео доступно во VK-группе «Вольга». Права на видео принадлежат «Вольга».

Сюжет фильма охватывает два десятилетия. Бильге и Джан познакомились в больнице, куда они попали ещё детьми в канун новогодней ночи 1998 года. Спустя годы судьба снова сводит пути героев, которые успели разойтись в разных направлениях. Бильге стала успешным и амбициозным юристом, а Джан — археологом, стоящим на пороге важного открытия. И та самая связь, возникшая между ними в новогоднюю ночь, теперь пройдёт через серьёзные испытания.

Главные роли в проекте сыграли Ханде Эрчел («Постучись в мою дверь») и Метин Акдюльгер («Прилив»). Режиссёром выступил Кетче («Клюквенный щербет»).