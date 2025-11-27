Вышел тизер второго сезона сериала «Ландыши» — премьера в 2026 году

Онлайн-кинотеатр Wink представил дебютный тизер второго сезона сериала «Ландыши». Шоу с подзаголовком «Вторая весна» выйдет на стримингах в начале 2026 года, точную дату назовут позже.

Видео доступно на YouTube-канале «Кинопоиск». Права на видео принадлежат Wink.

Во втором сезоне зрители увидят новую главу в истории героев. Катю, солистку группы «Ландыши», ждут серьёзные испытания: распад группы, интриги, борьба за огромное наследство и, главное, поиски мужа Лёхи.

К своим ролям в продолжении вернулись Ника Здорик, Евгений Коряковский, Ирина Паутова, Валерия Ланская, Денис Степанов, Владимир Тяптушкин, Станислав Демушин и Даня Андрущук. Режиссёром выступил клипмейкер Илья Шпота, для которого проект станет дебютом в кино.