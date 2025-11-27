Скидки
StarLadder Budapest Major. День 4. Групповой этап
«Хищник: Планета смерти» стал самым кассовым фильмом в серии

«Хищник: Планета смерти» стал самым кассовым фильмом в серии
Аудио-версия:
27 ноября сборы фильма «Хищник: Планета смерти» достигли отметки в $ 162 млн. Картина с Эль Фаннинг официально стала самой кассовой лентой в истории франшизы, обойдя «Хищника» Шейна Блека, вышедшего в 2018 году.

Сейчас «Планета смерти» уверенно лидирует в топе серии, уступая лишь спин-оффу «Чужой против Хищника», который официально не является частью франшизы.

Самые кассовые фильмы серии «Хищник»

  1. «Хищник: Планета смерти» (2025) — $ 162 млн.
  2. «Хищник» (2018) — $ 159 млн.
  3. «Чужие против Хищника: Реквием» (2007) — $ 128 млн.
  4. «Хищники» (2010) — $ 127 млн.
  5. «Хищник» (1987) — $ 98 млн.

По сюжету «Планеты смерти» молодой охотник Дек, изгнанный из своего клана, отправляется на опасную планету Калиск, на которой обитают смертельно опасные существа. Дек решает поохотиться на местную живность, а помогает ему в этом девушка-андроид Тия.

