«Хищник: Планета смерти» стал самым кассовым фильмом в серии

27 ноября сборы фильма «Хищник: Планета смерти» достигли отметки в $ 162 млн. Картина с Эль Фаннинг официально стала самой кассовой лентой в истории франшизы, обойдя «Хищника» Шейна Блека, вышедшего в 2018 году.

Сейчас «Планета смерти» уверенно лидирует в топе серии, уступая лишь спин-оффу «Чужой против Хищника», который официально не является частью франшизы.

Самые кассовые фильмы серии «Хищник»

«Хищник: Планета смерти» (2025) — $ 162 млн. «Хищник» (2018) — $ 159 млн. «Чужие против Хищника: Реквием» (2007) — $ 128 млн. «Хищники» (2010) — $ 127 млн. «Хищник» (1987) — $ 98 млн.

По сюжету «Планеты смерти» молодой охотник Дек, изгнанный из своего клана, отправляется на опасную планету Калиск, на которой обитают смертельно опасные существа. Дек решает поохотиться на местную живность, а помогает ему в этом девушка-андроид Тия.