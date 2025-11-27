Netflix упал после старта пятого сезона «Очень странных дел»
Сегодня ночью состоялся старт пятого сезона «Очень странных дел». Вышли первые четыре серии, и они… положили серверы Netflix. Сразу после выпуска эпизодов доступ к сервису оказался затруднён.
Сейчас проблему, само собой, исправили, однако сам факт этого показывает, насколько большой ажиотаж у фанатов вызывают новые серии.
Сюжет пятого сезона продолжает историю компании друзей из Хокинса, которые столкнулись с потусторонними силами. Спустя полтора года после событий четвёртого сезона главные герои ищут Векну, чтобы уничтожить его и спасти город, однако монстр куда-то исчез. Параллельно правительство ведёт поиски Одиннадцатой и объявляет в Хоукинсе карантин.
