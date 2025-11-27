Скидки
StarLadder Budapest Major. День 4. Групповой этап
17:00 Мск
Очень странные дела, 5-й сезон: отзывы критиков, стоит ли смотреть, оценки

«Невероятная завязка»: критики хвалят пятый сезон «Очень странных дел»
Аудио-версия:
Комментарии

27 ноября состоялась премьера пятого сезона «Очень странных дел» — для просмотра стали доступны сразу четыре эпизода из восьми. Критики уже ознакомились с новыми сериями и опубликовали свои обзоры.

Так, на агрегаторе Rotten Tomatoes 86% журналистов рекомендуют пятый сезон к просмотру. Они называют продолжение отличным фундаментом для грядущих событий, которое напоминает, почему зрители когда-то влюбились в сериал. Однако некоторым критикам не понравился низкий темп повествования, напоминающий вступительные серии четвёртого сезона.

Фото: Rotten Tomatoes

Что пишут критики о пятом сезоне «Очень странных дел»

Просто совершенство для фанатов! Невероятная завязка сезона, которая заставляет меня с нетерпением ждать продолжения. Понравились решения героев, понравились сюрпризы, и, конечно же, я очень жду следующих серий.
Первые эпизоды новых «Очень странных дел» не просто готовят почву для решающей схватки — они напоминают нам, почему сериал «Очень странные дела» вообще нас так зацепил.
Это классика приключений из 1980-х в их лучшем смысле: дети умнее взрослых, море юмора и удивительно много душевных сцен. Я проглотил четыре серии — пожалуйста, ещё.
Не только Хокинс чувствует себя оторванным от мира. Сам сериал «Очень странные дела» заперт в безвоздушном, непроницаемом пузыре из застоявшихся персонажей и запутанной истории.
Как и многие недавние сериалы, «Очень странные дела» как будто написаны для аудитории, которая смотрит шоу вполглаза. Такой подход в конечном итоге делает хуже самым преданным фанатам.

Премьера следующих трёх эпизодов состоится ночью 26 декабря, а большой финал можно будет посмотреть 1 января.

Дженнифер Лоуренс два часа голая сходит с ума. Обзор фильма «Умри, моя любовь»
