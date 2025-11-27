Фильм «Злая: Часть 2» с Арианой Гранде вышел в кинотеатрах России

20 ноября состоялась ранняя мировая премьера фильма «Злая: Часть 2» — продолжения знаменитой сказки по «Волшебнику страны Оз». Спустя неделю лента появилась и в некоторых кинотеатрах России, в остальных сетях премьера состоится в субботу, 29 ноября.

По традиции картина добралась до кинотеатров страны неофициальным путём, показы проходят в рамках предсеансового обслуживания. Мюзикл демонстрируют с русским дубляжом, выполненным для стран СНГ.

«Злая. Часть 2» рассказывает, как ведьма Эльфаба оказывается в изгнании, а её сестра Глинда становится символом добра в Изумрудном городе. Главные роли вновь сыграли Синтия Эриво («Чужак») и певица Ариана Гранде («Не смотрите наверх»). Тем временем в Universal уже начали работу над другими картинами во вселенной.