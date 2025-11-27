Скидки
В Fortnite покажут «Месть Юки» — вырезанную главу из «Убить Билла» Тарантино

Комментарии

Студия Epic Games представила тизер «Мести Юки» — вырезанной главы из культовой дилогии «Убить Билла» Квентина Тарантино. Небольшой эпизод на движке Unreal Engine 5 покажут прямо в видеоигре Fortnite 30 ноября в 22:00 мск.

Видео доступно на YouTube-канале Fortinte Ru. Права на видео принадлежат Epic Games.

«Месть Юки» — утерянная глава, которая не вошла в финальный сценарий «Убить Билла». Спустя многие годы Квентин Тарантино воссоздал эпизод в Fortnite с моделями из фильмов, главную героиню вновь озвучила Ума Турман.

Показ небольшого эпизода связан с грядущим выходом боевика «Убить Билла: Кровавое дело целиком», который объединит оригинальную дилогию в большую четырёхчасовую ленту. Премьера боевика состоится уже 5 декабря.

