Фильм Равиоли Оли (2026) с Бузовой — дата выхода, когда выйдет, сюжет, актёры, трейлер

Вышел трейлер мелодрамы «Равиоли Оли» с Ольгой Бузовой — премьера 5 февраля
Кинокомпания «Наше кино» представила дебютный трейлер фильма «Равиоли Оли». Мелодрама с Ольгой Бузовой выйдет в кинотеатрах России уже 5 февраля 2026 года.

Видео доступно во VK-группе «Наше кино». Права на видео принадлежат «Наше кино»

Лента расскажет историю Ольги Бузовой, которая мечтает о романтическом будущем с идеальным мужчиной, который вот-вот сделает ей предложение. Генрих предлагает ей рискнуть и вложить средства в его бизнес – завод по производству пельменей в Нижних Теплышках. Влюбленная и полная надежд Оля соглашается, но вскоре узнает, что возлюбленный оказался аферистом и исчез с её деньгами. Не желая сдаваться, Бузова решает отправиться в маленький город, чтобы распродать оборудование завода и вернуть хотя бы часть средств.

«Равиоли Оли» станет первой лентой в фильмографии телеведущей и певицы, где она исполнила главную роль. В фильме также сыграли Владимир Яглыч («Моя ужасная сестра»), Вольфганг Черни («Петр I: Последний царь и первый император»), Максим Лагашкин («Аритмия»), Ева Смирнова («Папины дочки. Новые») и другие актёры.

