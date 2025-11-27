«Нам конец»: как в Сети отреагировали на генератор картинок Nano Banana 2 от Google

Во второй половине ноября Google выпустила Nano Banana 2 — новую версию нейросети для генерации изображений. В компании называют модель самой продвинутой программой для создания реалистичных картинок, позволяющих генерировать чёткие и натуральные фото.

Тем временем в Сети уже появились примеры работ Nano Banana 2 — модель генерирует крайне реалистичные изображения, в которых можно создавать и знаменитостей. Некоторые картинки практически невозможно отличить от реальных фото — для этого нужно вглядываться в мельчайшие детали и задний план, понимая, что это не настоящая фотография.

Генерация Стива Джобса на презентации первого iPhone Фото: Nano Banana 2

Генерация девушки в местном кафе с мягким светом и бариста на заднем плане Фото: Nano Banana 2

Генерация съёмок клипа молодой Бритни Спирс Фото: Nano Banana 2

Генерация главы Apple Тима Кука с Samsung Galaxy S25 Ultra Фото: Nano Banana 2

Это очень страшно — как теперь отличить подделку от реальной фотографии?

Нам конец…

Блин, мы уже скоро не сможем понять, настоящая ли это фотография кого-то или нет. Ужас.

Может быть, я наивна, но почему правительства не приняли закон, что сайты должны ввести маркировку для ИИ-контента?

У меня вопрос: зачем нам это нужно?

В какой вселенной это может быть хоть как-то полезно для юридически невиновного человека, не имеющего намерения причинить кому-либо вред?

Пользователи Сети считают, что с релизом Nano Banana 2 интернет станет настоящим оплотом фейковых новостей, ведь уже сейчас отличить генеративные картинки от настоящих стало очень тяжело. Некоторые юзеры предлагают крупным компаниям создать нейросеть, которая сможет различать подделку от настоящей фотографии, однако как она будет работать — неизвестно.