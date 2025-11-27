Скидки
StarLadder Budapest Major. День 4. Групповой этап
«Аватару 3: Пламя и пепел» предрекают старт в $ 130 млн в США — ниже прошлой части

Издание Deadline поделилось прогнозами насчёт стартовых сборов фильма «Аватар 3: Пламя и пепел». Так, научно-фантастическая картина может собрать за первые выходные в США до $ 130 млн.

Таким образом, триквелу предрекают сборы ниже прошлой части — «Аватар: Путь воды» за первый уикенд собрал $ 134 млн в США. При этом оригинальный фильм 2009 стартовал с $ 77 млн в Северной Америке. В издании более низкие прогнозы по сравнению с сиквелом объясняют тем, что на «Аватар 3» открыты предзаказы билетов — это значит, что зрители не будут торопиться идти в кино в первые выходные, чтобы занять самые лучшие места.

«Аватар 3: Пламя и пепел» выйдет в мировом прокате 19 декабря. Картина расскажет историю агрессивного клана На’ви, который обитает возле вулканов. Также в картине сменится основной рассказчик: вместо Джейка Салли историю поведает его сын Лоак. Главные роли в триквеле вновь сыграли Сэм Уортингтон («Саботаж»), Зои Салдана («Стражи Галактики»), Кейт Уинслет («Титаник») и Сигурни Уивер («Чужой»).

Дженнифер Лоуренс два часа голая сходит с ума. Обзор фильма «Умри, моя любовь»
