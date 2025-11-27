Зрители высоко оценили мультфильм «Зверополис 2» — на уровне первой части

26 ноября состоялась премьера мультфильма «Зверополис 2» — продолжения популярной картины о городе зверей. Спустя день компания Cinemascore опубликовала рейтинг ленты от зрителей, которых опросили после окончания сеанса.

Мультфильм получил оценку А. Точно также зрители оценили оригинальную картину 2016 года. Критики также высоко оценили «Зверополис 2», хоть и ниже первой части: на агрегаторе Rotten Tomatoes он получил 94% свежести, а оригинальный мультфильм — 98%.

Фото: Cinemascore

Сюжет «Зверополиса 2» вновь рассказывает о зайчихе Джуди и лисе Нике. В этот раз они выясняют, что змея по имени Гэри решает украсть таинственную книгу, которая должна помочь очистить его репутацию. Они сбегают вместе с вором и становятся объектами розыска полиции.