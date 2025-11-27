Скидки
StarLadder Budapest Major. День 4. Групповой этап
Русский постер фильма «Поймать монстра» с Мадсом Миккельсеном — выход в России 18 декабря

Русский постер фильма «Поймать монстра» с Мадсом Миккельсеном — выход в России 18 декабря
Компания «Атмосфера кино» представила русскоязычный постер фильма «Поймать монстра». Триллер выйдет в кинотеатрах России 18 декабря.

Фото: «Атмосфера кино»

Картина расскажет историю 10-летней девочки Авроры, которая считает, что её родителей поглотил монстр. Чтобы с ним справиться, она обращается за помощью к таинственному соседу. Тот понимает, что мать и отца Авроры убило не чудовище, а киллеры, целью которых на самом деле был он.

Главную роль в «Поймать монстра» сыграл Мадс Миккельсен («Рыцари справедливости»), а режиссёром выступил Брайан Фуллер, который работал вместе с актёром над сериалом «Ганнибал». В ленте также снялись Сигурни Уивер («Чужой»), Давид Дастмалчян («Оппенгеймер») и Ребекка Хендерсон («Звоните Джейн»).

