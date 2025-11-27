«Захватывает дух»: зрители хвалят начало пятого сезона «Очень странных дел»

27 ноября стартовал пятый сезон сериала «Очень странные дела» — на стриминговом сервисе Netflix вышли сразу четыре эпизода из восьми. Многие зрители уже посмотрели первую половину продолжения и высоко оценили её: на агрегаторе Rotten Tomatoes она получила 92% свежести.

Большинство зрителей в восторге от происходящего в первых четырёх сериях. Многие хвалят напряжение, которым пропитан каждый эпизод — сразу видно, что братья Даффер готовят фанатов к грандиозному финалу. Некоторые ругают пятый сезон за неинтересных новых персонажей, с которыми происходит множество странных моментов.

Фото: Rotten Tomatoes

Что пишут зрители о пятом сезоне «Очень странных дел»:

Пятый сезон начинается ровно с того места, где остановился сериал. Первые эпизоды заставят вас задаться множеством вопросов и сохранят постоянное напряжение. Я получил экшен и невероятное приключение, в котором смог принять участие. Ожидал многого, и, честно говоря, сериал превзошёл все прогнозы.

Просто безупречно. Продолжение поглотило все остальные сезоны четырьмя эпизодами — да, включая первый сезон. Четвёртая серия — шедевр. Я совершенно сбит с толку тем, что только что увидел.

Первые четыре серии пятого сезона «Очень странных дел» предлагают захватывающее, атмосферное начало, которое ощущается заметно тяжелее и взрослее предыдущих сезонов. Сериал сразу же создаёт ощущение страха — тревожной тишины, которая нависает над Хокинсом, словно шторм, готовый вот-вот разразиться. Даже в самые спокойные моменты, в каждой сцене присутствует это напряжение.

Пятый сезон не так хорош, как предыдущие. Я быстро терял концентрацию, уткнувшись в телефон. Потому что в сериале происходит слишком много глупых моментов. Авторы также добавили новых персонажей, которые неинтересны. Пятый сезон показывает полное отсутствие креатива — создатели просто повторяют первый сезон.

Сравнивая пятый сезон с предыдущими, я даже не ощущаю, что это тот же сериал. Он потерял искру и ностальгию. Персонажам не хватает глубины, диалоги ленивые и излишне драматизированные. Операторская работа тоже кажется безвкусной.

Пятый сезон «Очень странных дел» станет последним для всего сериала. Премьера следующих трёх эпизодов состоится ночью 26 декабря, а большой финал можно будет посмотреть 1 января.