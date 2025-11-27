Провал iPhone Air вынудил китайских гигантов отказаться от тонких смартфонов

Издание DigiTimes Asia сообщило, что китайские компании по производству смартфонов начали отказываться от выпуска ультратонких гаджетов. По данным СМИ, причиной отказа от проектов стали низкие продажи iPhone Air.

Источники издания информируют, что от выпуска ультратонких смартфонов отказались компании Xiaomi, Oppo и vivo. На это решение повлияла не только низкая востребованность iPhone Air, но и провальные продажи тонкого гаджета от Samsung — Galaxy S25 Edge. При этом в Китае ультратонкие гаджеты Apple пользуются спросом, но этого оказалось недостаточно, для запуска собственных линеек.

Ранее СМИ сообщали, что Apple сократит производство ультратонкого iPhone 17 Air из-за низкого спроса. По тем же причинам Samsung может перестать выпускать смартфоны из линейки Edge.