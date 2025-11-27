Скидки
headtr1ck: B8 Esports способна выйти в третий этап мэйджора

21-летний Даниил headtr1ck Валитов в интервью HLTV выразил уверенность в том, что B8 Esports пройдёт второй этап StarLadder Budapest Major 2025 по Counter-Strike 2.

Я уверен, что мы как минимум пройдём в третий этап. Во второй стадии участвуют более сильные команды, но некоторых из них мы побеждали в предыдущих соревнованиях.

Валитов подчеркнул необходимость концентрации на каждом отдельном матче:

Я думаю, что мы определённо способны отобраться в финальную стадию, но нам нужно играть матч за матчем.

B8 Esports вышла во второй этап мэйджора, одержав три победы при одном поражении в групповой стадии. Коллектив обыграл The Huns, PARIVISION и Legacy.

StarLadder Budapest Major 2025 проходит с 24 ноября по 14 декабря в Венгрии. В соревновании участвуют 32 команды, которые разыгрывают призовой фонд $ 1,25 млн.

