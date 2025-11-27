Бесплатный футсим SEGA Football Club Champions 2026 выйдет 22 января — трейлер

Компания SEGA раскрыла дату выхода футбольного симулятора SEGA Football Club Champions 2026. Релиз условно-бесплатной игры состоится 22 января 2026 года.

Видео доступно на YouTube-канале サカつくチャンネル. Права на видео принадлежат SEGA.

Проект разработан на движке знаменитого Football Manager. Игра представляет собой симулятор футбола, где пользователям необходимо вести свой клуб к успеху, соревнуясь в крупнейших европейских лигах. Одной из главных особенностей Football Club Champions стал кросс-прогресс — весь прогресс можно переносить между платформами.

Футбольный симулятор станет доступен на консолях PlayStation и в Steam. Игру также можно будет скачать на iOS и Android. О русской локализации проекта разработчики официально не заявляли.