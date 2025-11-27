Россиянин FL4MUS присоединился к составу OG по CS 2 на правах аренды
Спустя месяц слухов было подтверждено, что бывший игрок Virtus.pro Тимур FL4MUS Марьев присоединился к составу OG по Counter-Strike 2 на правах аренды.
В анонсе говорится, что европейская организация подписала российского игрока в долгосрочную аренду с правом последующего выкупа.
С того момента, как FL4MUS был переведён в запас, мы постоянно искали для него подходящие варианты для продолжения карьеры. Мы тщательно взвешивали каждое предложение и оценивали спортивные перспективы составов, которые проявляли к нему интерес, ведь важно было найти команду, в которой он смог бы обрести прежнюю игровую форму. Вариант с OG, где недавно появился новый опытный капитан, оказался наиболее подходящим.
Состав OG по CS 2:
- Олле Spooke Грюндстрём;
- Адам adamb Ангстрём;
- Рафаэль arrozdoce Винг;
- Каспер cadiaN Меллер;
- Тимур FL4MUS Марьев.
FL4MUS покинул стартовый состав Virtus.pro после провального выступления команды на BLAST.tv Austin Major — 2025, где «медведи» не смогли пробиться в плей-офф.
