Авторы NBA 2K намекнули на разработку симулятора футбола

Бывший директор EA Sports FIFA Мэтт Макки стал вице-президентом по маркетингу компании 2К (NBA 2K). В честь новой должности он сделал заявление на своей странице в соцсети LinkedIn.

Макки рассказал, что разработчики собирают команду для создания новой игровой серии. Проект пока не имеет названия, однако он станет «следующей спортивной франшизой 2K».

Рад начать новую главу своей карьеры в качестве вице-президента по маркетингу в 2K. Мы собираем лучшую в своём классе команду, чтобы полностью реализовать наше бескомпромиссное видение следующей суперпопулярной франшизы 2К.

В издании Insider-gaming предположили, что речь идёт именно о футбольном симуляторе, если учитывать прошлую должность Макки. До этого компания выпускала игры в спортивных сериях NBA 2K, WWE 2K, PGA TOUR 2K и TopSpin 2K.