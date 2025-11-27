Более 500 млн компьютеров всё ещё не обновились до Windows 11 — исследование

Американский производитель компьютеров Dell заявил, что пользователи обновляются на Windows 11 медленнее, чем на Windows 10. Устаревшая операционная система продолжает оставаться популярной среди владельцев ПК.

Операционный директор Dell Джеффри Кларк сообщил, что около 500 млн компьютеров, которые способны работать на Windows 11, всё ещё остаются на 10-й версии ОС. При этом остаётся примерно столько же ПК, на которых современная операционная система будет работать плохо после установки.

Компания Microsoft прекратила поддержку Windows 10 в октябре 2025 года. Разработчики порекомендовали пользователям обновиться до Windows 11. При этом устаревшая операционная система продолжает работать, просто обновления на неё выпускать не будут.