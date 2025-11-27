Скидки
StarLadder Budapest Major. День 4. Групповой этап
Более 500 млн компьютеров всё ещё не обновились до Windows 11 — исследование

Более 500 млн компьютеров всё ещё не обновились до Windows 11 — исследование
Аудио-версия:
Американский производитель компьютеров Dell заявил, что пользователи обновляются на Windows 11 медленнее, чем на Windows 10. Устаревшая операционная система продолжает оставаться популярной среди владельцев ПК.

Операционный директор Dell Джеффри Кларк сообщил, что около 500 млн компьютеров, которые способны работать на Windows 11, всё ещё остаются на 10-й версии ОС. При этом остаётся примерно столько же ПК, на которых современная операционная система будет работать плохо после установки.

У нас около 500 млн компьютеров, способных работать под управлением Windows 11, которые ещё не были обновлены. Также остаётся ещё 500 млн устройств, собранных около четырёх лет назад, которые не могут работать на Windows 11.

Компания Microsoft прекратила поддержку Windows 10 в октябре 2025 года. Разработчики порекомендовали пользователям обновиться до Windows 11. При этом устаревшая операционная система продолжает работать, просто обновления на неё выпускать не будут.

