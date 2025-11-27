Скидки
StarLadder Budapest Major. День 4. Групповой этап
Квентин Тарантино обвинил автора «Голодных игр» в плагиате фильма «Королевская битва»

На подкасте The Bret Easton Ellis гостем стал культовый режиссёр Квентин Тарантино. Он обвинил автора книжной серии «Голодные игры» в плагиате.

Постановщик заявил, что сюжет книг Сьюзен Коллинз слишком сильно похож на роман японского писателя Косюна Таками «Королевская битва», по которому режиссёр Киндзи Фукасаку снял одноимённый фильм в 2000 году. Тарантино в восторге от картины, но удивился тому, что на автора «Голодных игр» не подали в суд.

Не понимаю, как японский писатель не подал в суд на Сьюзен Коллинз за каждую её книгу. Она просто содрала всё с «Королевской битвы». Тупые книжные критики не пойдут смотреть японский фильм под названием «Королевская битва», поэтому они не стали её критиковать за плагиат. Они говорили, что это самая оригинальная вещь, которую они когда-либо читали. Как только кинокритики увидели фильм «Голодные игры» они сказали: «Это же «Королевская битва», только с детским рейтингом.

Фильм «Королевская битва» рассказывает о жестокой игре, в которой заставляют участвовать школьников. По правилам, 42 старшеклассника должны убивать друг друга на протяжении трёх дней с помощью подручных предметов, которые они находят на острове. Победителем станет только один выживший.

Первый трейлер новых «Голодных игр»:
Видео
Первый трейлер фильма «Голодные игры: Рассвет Жатвы» — выход в России осенью 2026 года
