Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
StarLadder Budapest Major. День 4. Групповой этап
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Звезда «Росомахи» Хью Джекман назвал четыре любимых фильма

Звезда «Росомахи» Хью Джекман назвал четыре любимых фильма
Аудио-версия:
Комментарии

Издание Letterboxd взяло интервью у знаменитого актёра Хью Джекмана («Дэдпул и Росомаха», «Отверженные»). Он рассказал о четырёх своих любимых фильмах.

В список артиста вошли классический мюзикл «Поющие под дождём» 1951 года и оскароносная военная драма «Охотник на оленей» 1978 года. Кроме того, Джекман назвал одними из лучших фильмов культовые картины «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега» и «Касабланка».

Любимые фильмы Хью Джекмана

  • «Поющие под дождём» (1951) — культовый комедийный мюзикл с яркими номерами.
  • «Охотник на оленей» (1978) — история о трёх американцах, которые прошли войну во Вьетнаме, получившая пять премий «Оскар».
  • «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега» (1981) — первый фильм приключенческой серии с Харрисоном Фордом в главной роли.
  • «Касабланка» (1942) — классическая драма, получившая премию «Оскар» за лучший фильм.
Любимые фильмы актёров из «Очень странных дел»:
Звёзды «Очень странных дел» назвали по четыре любимых фильма
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android