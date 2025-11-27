Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
StarLadder Budapest Major. День 4. Групповой этап
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Вышел русский тизер продолжения «Клиники» с голосами из MTV

Вышел русский тизер продолжения «Клиники» с голосами из MTV
Аудио-версия:
Комментарии

Студия Red Head Sound опубликовала русский тизер продолжения культового сериала «Клиника». В озвучке ролика приняли участие знаменитые актёры дубляжа Евгений Рыбов и Мария Трындяйкина — именно они подарили голоса персонажам оригинального сериала во время трансляции шоу на канале MTV.

Видео доступно во VK-группе (RHS) Red Head Sound. Права на видео принадлежат ABC.

При этом авторы дубляжа пока не заявляли, что полностью озвучат предстоящее продолжение «Клиники». В комментариях пользователи радуются, что хотя бы в тизере услышали знакомые голоса.

Продолжение «Клиники» стартует 25 февраля 2026 года. 10-й сезон будет посвящён повзрослевшим героям, которые сталкиваются с новыми вызовами в медицине, стараясь сохранить свою дружбу в силе. В продолжении также появятся и юные врачи, кем и были главные герои в первых сезонах.

О другом популярном сериале:
Всё, что нужно знать о втором сезоне «Химкинских ведьм»
Всё, что нужно знать о втором сезоне «Химкинских ведьм»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android