FaZe Clan прошла во вторую стадию StarLadder Budapest Major — 2025

FaZe Clan удалось пройти во второй этап StarLadder Budapest Major — 2025 по Counter-Strike 2 после победы над Fluxo. Матч закончился со счётом 2:1 — 13:6 на Inferno, 7:13 на Nuke и 13:10 — на Mirage.

Команда Финна karrigan Андерсена была в трёх раундах от вылета с мэйджора: на 14-м раунде последней карты был счёт 10:4, после чего FaZe Clan оформила камбэк. Лучшим игроком этой встречи стал Рассел Twistzz Ван Далкен, который закончил матч с KD 1.30.

Игровой день продолжат матчи Imperial Esports/NRG и PARIVISION/Legacy, которые определят всех участников второй стадии чемпионата.

StarLadder Budapest Major 2025 проходит с 24 ноября по 14 декабря в Венгрии. В соревновании участвуют 32 команды, которые разыгрывают призовой фонд $ 1,25 млн.