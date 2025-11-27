Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
StarLadder Budapest Major. День 4. Групповой этап
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Мультфильм «Зверополис 2» собрал $ 80 млн всего за день проката

Мультфильм «Зверополис 2» собрал $ 80 млн всего за день проката
Аудио-версия:
Комментарии

26 ноября состоялась мировая премьера мультфильма «Зверополис 2» — продолжение популярной картины 2016 года. По итогам первого дня лента собрала $ 39,5 млн за первый день проката в США.

По всему миру сборы «Зверополиса 2» достигли $ 81 млн, сделав ленту лидером проката. С учётом того, что мультфильму предрекают старт в $ 500 млн за праздничные выходные, у картины есть все шансы стать самым кассовым фильмом 2025 года.

Сюжет «Зверополиса 2» вновь повествует о зайчихе Джуди и лисе Нике. В этот раз они выяснят, что змея по имени Гэри решает украсть таинственную книгу, которая должна помочь очистить его репутацию. Они сбегают вместе с вором и становятся объектами розыска полиции. Скрываясь от них, герои обнаружат, что настоящий злодей убил другого обитателя Зверополиса, чтобы заполучить ту же книгу.

Как зрители оценили новый мультфильм:
Зрители высоко оценили мультфильм «Зверополис 2» — на уровне первой части
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android