StarLadder Budapest Major. День 4. Групповой этап
В «Шреке 5» сына главного героя сыграет звезда «Супермена» Скайлер Гизондо

Стало известно, кто озвучит сыновей Шрека и Фионы в грядущем мультфильме «Шрек 5». Так, Фергуса и Фаркла сыграют Марселло Эрнандес («Счастливчик Гилмор 2») и Скайлер Гизондо («Супермен»).

Сюжет грядущей картины пока неизвестен. Ранее один из инсайдеров сообщал, что фильм расскажет историю Фелиции, дочери Шрека. По стечению обстоятельств девушка использует мощное заклинание, случайно отправив своего отца и Осла в реальный мир.

К главным ролям в будущем «Шреке» вернутся Майк Майерс (Шрек), Эдди Мёрфи (Осёл) и Кэмерон Диас (Фиона). Дочь главных героев Фелицию озвучит Зендея. Изначально лента должна была выйти в кинотеатрах в июле 2026 года, после чего картину назначили на 23 декабря 2026-го, но после опять перенесли — на 30 июня 2027 года.

