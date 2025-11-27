Скидки
StarLadder Budapest Major. День 4. Групповой этап
В PS Store для PS5 добавили динамические цены — источник

Портал Psprices сообщил, что Sony начала экспериментировать с динамическими ценами в PS Store. Теперь стоимость игр может отличаться у разных пользователей.

Принцип ценообразования пока неизвестен. У некоторых пользователей PlayStation 5 разница стоимости игры может отличаться аж до 17%. Так, в Германии Kingdom Come: Deliverance 2 обычно продаётся по цене в € 70, но теперь для некоторых аккаунтов стоимость игры составляет € 62, причём без каких-либо скидок.

Разница в цене заметна только в играх издателей 2K, Take-Two, Rebellion, Team17 и Deep Silver. Отмечается, что динамическая стоимость коснулась 50 регионов, среди которых есть Великобритания, Франция, Испания и Германия. Компания Sony пока официально не комментировала изменения в ценовой политике их магазина.

