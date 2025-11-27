Стали известны лауреаты кинопремии «Бриллиантовая бабочка» Никиты Михалкова

27 ноября в Москве прошла «Бриллиантовая бабочка» — первая церемония вручения Открытой Евразийской кинопремии. Главную награду в премии Никиты Михалкова получил китайским фильм «Против течения» режиссёра Сюй Чжэна.
Лучшим режиссёром признали Горана Радовановича за фильм «Лесной царь», а главные актёрские награды получили россияне Светлана Крючкова и Александр Адабашьян за игру в фильме «Двое в одной жизни, не считая собаки».
Каждый победитель получил приз в $ 250 тыс. и статуэтку в виде бабочки, инкрустированную бриллиантами. Лауреат главной премии — «Лучший фильм» — удостоился награды в $ 1 млн.
Лауреаты премии «Бриллиантовая бабочка» — 2025
- Лучший фильм – «Против течения» (Китай)
- Лучший режиссёр – Горан Радованович («Лесной царь», Сербия)
- Лучший сценарий – Кэрол Шор («Старый праведный блюз», ЮАР)
- Лучшая актриса – Светлана Крючкова («Двое в одной жизни, не считая собаки», Россия)
- Лучшая актриса второго плана – Соня Хуссейн («Термит», Пакистан, Канада)
- Лучший актёр – Александр Адабашьян («Двое в одной жизни, не считая собаки», Россия)
- Лучший актёр второго плана – Анвар Картаев («В погоне за весной», Узбекистан)
- Лучший оператор – Талант Акынбеков («Чёрный, красный, жёлтый», Кыргызстан)
- Лучший художник – Мейлис Худайберенов («Композитор», Туркменистан)
- Лучший композитор – Юрий Потеенко («Чёрный замок», Беларусь)
- Лучший фильм страны, не входящей в евразийское пространство – «Али Примэра» (Венесуэла)
- Приз за вклад в мировой кинематограф – Маджид Маджиди (Иран).