Стали известны лауреаты кинопремии «Бриллиантовая бабочка» Никиты Михалкова
27 ноября в Москве прошла «Бриллиантовая бабочка» — первая церемония вручения Открытой Евразийской кинопремии. Главную награду в премии Никиты Михалкова получил китайским фильм «Против течения» режиссёра Сюй Чжэна.

Лучшим режиссёром признали Горана Радовановича за фильм «Лесной царь», а главные актёрские награды получили россияне Светлана Крючкова и Александр Адабашьян за игру в фильме «Двое в одной жизни, не считая собаки».

Каждый победитель получил приз в $ 250 тыс. и статуэтку в виде бабочки, инкрустированную бриллиантами. Лауреат главной премии — «Лучший фильм» — удостоился награды в $ 1 млн.

Лауреаты премии «Бриллиантовая бабочка» — 2025

  • Лучший фильм – «Против течения» (Китай)
  • Лучший режиссёр – Горан Радованович («Лесной царь», Сербия)
  • Лучший сценарий – Кэрол Шор («Старый праведный блюз», ЮАР)
  • Лучшая актриса – Светлана Крючкова («Двое в одной жизни, не считая собаки», Россия)
  • Лучшая актриса второго плана – Соня Хуссейн («Термит», Пакистан, Канада)
  • Лучший актёр – Александр Адабашьян («Двое в одной жизни, не считая собаки», Россия)
  • Лучший актёр второго плана – Анвар Картаев («В погоне за весной», Узбекистан)
  • Лучший оператор – Талант Акынбеков («Чёрный, красный, жёлтый», Кыргызстан)
  • Лучший художник – Мейлис Худайберенов («Композитор», Туркменистан)
  • Лучший композитор – Юрий Потеенко («Чёрный замок», Беларусь)
  • Лучший фильм страны, не входящей в евразийское пространство – «Али Примэра» (Венесуэла)
  • Приз за вклад в мировой кинематограф – Маджид Маджиди (Иран).
