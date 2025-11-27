Скидки
Team Falcons прервала винстрик Tundra Esports на BLAST Slam V по Dota 2

Team Falcons одолела Tundra Esports в матче группового этапа на BLAST Slam V по Dota 2, тем самым прервав винстрик команды Ивана Pure~ Москаленко из пяти побед в групповом этапе.

Теперь оба коллектива находятся в корзине 5-1. Сегодня, 27 ноября, команды продолжат выступления: Team Falcons сразится с Natus Vincere (22:45 мск), а Tundra Esports — с MOUZ (22:00 мск).

Групповая стадия проходит до 29 ноября в серии best-of-1 (по одной победе) в онлайне. Две лучшие команды сразу окажутся в плей-офф, с третье по восьмое место же предстоит сыграть матчи в формате Play-In, а с девятого по 12-е место придётся сыграть на выбывание.

BLAST Slam V проходит с 25 ноября по 7 декабря в онлайн и офлайн. 12 команд сражаются за призовой фонд в размере $ 1 млн.

Tundra была чемпионом предыдущего BLAST Slam:
Tundra Esports — чемпион BLAST Slam IV по Dota 2
