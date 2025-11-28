PARIVISION прошла во вторую стадию StarLadder Budapest Major — 2025

Российский состав PARIVISION справился с Legacy в решающем матче за выход во вторую стадию на StarLadder Budapest Major — 2025 по Counter-Strike 2. Встреча закончилась со счётом 2:1: 13:9 на Ancient, 5:13 на Inferno и 19:16 — на Dust2.

На десайдере команда Джами Jame Али оформила камбэк с 5:11, не давая бразильскому сопернику вернуть инициативу. По итогам российский коллектив заработал слот во второй групповой стадии мэйджора, которая начнётся 29 ноября. Legacy же покидает чемпионат.

StarLadder Budapest Major — 2025 проходит с 24 ноября по 14 декабря в Венгрии. В соревновании участвуют 32 команды, которые разыгрывают призовой фонд $ 1,25 млн.