PARIVISION прошла во вторую стадию StarLadder Budapest Major — 2025

PARIVISION прошла во вторую стадию StarLadder Budapest Major — 2025
Комментарии

Российский состав PARIVISION справился с Legacy в решающем матче за выход во вторую стадию на StarLadder Budapest Major — 2025 по Counter-Strike 2. Встреча закончилась со счётом 2:1: 13:9 на Ancient, 5:13 на Inferno и 19:16 — на Dust2.

CS 2. StarLadder Budapest Major 2025 . Этап 1
27 ноября 2025, четверг. 22:15 МСК
PARIVISION
Окончен
2 : 1
Legacy

На десайдере команда Джами Jame Али оформила камбэк с 5:11, не давая бразильскому сопернику вернуть инициативу. По итогам российский коллектив заработал слот во второй групповой стадии мэйджора, которая начнётся 29 ноября. Legacy же покидает чемпионат.

StarLadder Budapest Major — 2025 проходит с 24 ноября по 14 декабря в Венгрии. В соревновании участвуют 32 команды, которые разыгрывают призовой фонд $ 1,25 млн.

