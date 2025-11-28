Скидки
«Аватар 3: Пламя и пепел» получил новый международный постер

«Аватар 3: Пламя и пепел» получил новый международный постер
Фильм «Аватар 3: Пламя и пепел» получил свежий международный постер с главными героями: на нём можно увидеть как Джейка Салли и Нейтири, так и других персонажей.

Фото: 20th Century Studios

Картина расскажет историю агрессивного клана На’ви, который обитает возле вулканов. Также в картине сменится основной рассказчик: вместо Джейка Салли историю поведает его сын Лоак.

Главные роли в триквеле вновь сыграли Сэм Уортингтон («Саботаж»), Зои Салдана («Стражи Галактики»), Кейт Уинслет («Титаник») и Сигурни Уивер («Чужой»).

«Аватар 3: Пламя и пепел» выйдет в мировом прокате 19 декабря. Лента доберётся до России 25 декабря — спустя неделю после раннего запуска по всему миру. Картину можно будет посмотреть в русском дубляже, выполненном для стран СНГ.

