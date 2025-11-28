Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В России запретят фильмы с дискредитацией традиционных ценностей

По данным «РИА Новости», закон о запрете в России фильмов, дискредитирующих традиционные российские духовно-нравственные ценности, обязывающий владельцев онлайн-кинотеатров не распространять подобные кинокартины, примут относительно скоро.

Глава комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова рассказала, что при принятии решения Минкультуры об отказе или отзыве прокатного удостоверения фильма Роскомнадзор будет направлять владельцам онлайн-кинотеатров требование прекратить распространение данного фильма.

То же самое относится к владельцам сайтов или страниц в соцсетях, чья суточная аудитория составляет более 500 тыс. пользователей. Роскомнадзор будет направлять владельцу ресурса требование прекратить распространение такого контента на основании заключения Минкультуры РФ о наличии в нём недопустимых материалов.

Закон вступит в силу с 1 марта 2026 года.