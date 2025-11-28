Скидки
Джеймс Кэмерон прекратит снимать фильмы, если «Аватар 3: Пламя и пепел» провалится

Комментарии

Джеймс Кэмерон уверен, что «Аватар: Огонь и пепел» соберёт крупную кассу, но заявил, что прекратит снимать фильмы, если он провалится в финансовом плане.

По словам режиссёра, на такой случай у него есть запасной вариант — он просто выпустит по «Аватару 4» и «Аватару 5» книги с описанием дальнейших событий.

«Я в мире «Аватара» уже 20 лет… если на этом всё заканчивается, то отлично. Его производство обошлось в «чёртову тонну», а чтобы он был прибыльным, ему нужно выдать «две чёртовы тонны».

Картина расскажет историю агрессивного клана На’ви, который обитает возле вулканов. Также в картине сменится основной рассказчик: вместо Джейка Салли историю поведает его сын Лоак. «Аватар 3: Пламя и пепел» выйдет в мировом прокате 19 декабря.

