Вышел новый постер единого фильма «Убить Билла» Квентина Тарантино

Появился стильный постер фильма «Убить Билла: Кровавое дело целиком», на котором можно увидеть катану и наёмницу Чёрную Мамбу.

Новый постер «Убить Билла: Кровавое дело целиком»

«Кровавое дело целиком» — это единая картина, две части франшизы, объединённые в одну, как и задумывал изначально Квентин Тарантино.

Дилогия «Убить Билла» вышла в 2003-2004 годах и рассказывала о наёмном убийце по кличке Чёрная Мамба, в которую стреляют прямо во время свадьбы. Девушка чудом выживает и после нахождения в коме отправляется на поиски неудачливого киллера по имени Билл. Главные роли в лентах сыграли Ума Турман, Люси Лью, Дэвид Кэрредин и Майкл Мэдсен.

Спецверсия выйдет в мировом прокате 5 декабря.