Вышел новый трейлер фильма «Метод исключения» на русском языке

Кинокомпания «Вольга», которая будет официально прокатывать фильм «Метод исключения» в России, опубликовала его новый дублированный трейлер.

Видео доступно на YouTube-канале «Вольга». Права на видео принадлежат Neon.

Картина основана на книге «Топор» Дональда Уэстлейка. Фильм расскажет о мужчине, которого внезапно увольняют из компании после 25 лет работы. Некоторое время герой пытается найти новую работу, однако в конечном итоге решает устранить более квалифицированных конкурентов, чтобы освободить для себя должность.

Главную роль в «Методе исключения» исполнил Ли Бён-хон — звезда сериала «Игра в кальмара», сыгравший в проекте ведущего игр. Режиссёром фильма выступил Пак Чхан-ук — автор знаменитого «Олдбоя».

