В фильме «Король и Шут. Навсегда» сыграла музыкальная группа Jane Air

Комментарии

«Кинопоиск» сообщил, что в фильме «Король и Шут. Навсегда» сыграла музыкальная группа Jane Air. Её участники исполнили роль бременских музыкантов, но в виде нежити.

А ещё Jane Air записали свою интерпретацию песни «Короля и Шута» под названием «Мёртвый анархист», которую можно будет услышать в одной из сцен фильма.

Кадры из фильма

Фото: «Кинопоиск»

Фото: «Кинопоиск»

Фото: «Кинопоиск»

По сюжету Горшок похищает Андрея Князева из реальности и вмести они защищают свой сказочный мир от волшебника Некроманта.

«Навсегда» выступает прямым продолжением успешного сериала «Король и Шут» и выйдет в прокат 19 февраля 2026 года. К своим ролям вернулись Константин Плотников и Влад Коноплёв.

