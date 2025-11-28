Братья Даффер рассказали, что ждать от второй половины финала «Очень странных дел»

Создатели «Очень странных дел» братья Даффер рассказали, чего стоит ждать от второй половины пятого сезона «Очень странных дел». По их словам, зрители смогут понять, что такое Изнанка в целом.

Братья Даффер хотят, чтобы люди поняли, что представляет собой Изнанка на самом деле — авторы планировали это рассказать «10 лет».

Во второй части мы глубоко погружаемся в Изнанку и объясняем, что она собой представляет. Повторюсь: мы планировали это 10 лет, и сейчас пришло время всё раскрыть.

Пятый сезон станет большим финалом для «Очень странных дел». Вторая часть пятого сезона выйдет в ночь на 26 декабря, а финальный эпизод станет доступен в ночь на 1 января — его также покажут в кинотеатрах.