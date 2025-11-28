Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Стартовал второй сезон сериала «Чёрное облако» — вышел дебютный эпизод

Стартовал второй сезон сериала «Чёрное облако» — вышел дебютный эпизод
Аудио-версия:
Комментарии

28 ноября стартовал второй сезон сериала «Чёрное облако». Продолжение триллера уже можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko — вышел первый эпизод.

Видео доступно во VK-группе Онлайн-кинотеатр Okko. Права на видео принадлежат Okko.

События второго сезона разворачиваются спустя полгода после финала первого. Оксана живёт в загородном доме своего бывшего одноклассника Александра и не помнит, что натворила. Девушка смутно подозревает, что её привычка к подавлению гнева вызвала в ней некую сверхъестественную способность. Но самое страшное для неё, что эта способность, видимо, передалась её дочери. Задача Оксаны ― вспомнить всё, что она натворила, и сделать сложный выбор ― пойти на поводу у чувства вины или попытаться помочь своей дочери.

К главным ролям вернулись Марьяна Спивак, Кирилл Кяро и Мария Мацель. Шоураннером, сценаристом и продюсером проекта снова стала Дарья Грацевич, а режиссёрское кресло занял Карен Оганесян.

Материалы по теме
Расписание выхода 2-го сезона сериала «Чёрное облако»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android