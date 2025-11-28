Скидки
В Dead by Daylight добавят монстра Векну из «Очень странных дел»

Студия Behaviour Interactive представила новую коллаборацию в игре Dead by Daylight. В хорроре пройдёт кроссовер с «Очень странными делами» — это случится уже в январе 2026 года.

Видео доступно на YouTube-канале Dead by Daylight. Права на видео принадлежат Dead by Daylight.

Судя по тизеру, в игру добавят Векну — главного злодея сериала от Netflix. По традиции это наверняка будет платный ивент, в котором появится не только антагонист, но и другие герои фантастического шоу.

Это будет уже не первый кроссовер «Очень странных дел» и Dead by Daylight. В 2019 году в хоррор уже добавляли персонажей из сериала — Стива Харрингтона и Нэнси Уилер — вместе с монстром Демогоргоном.

Как начался пятый сезон «Очень странных дел»?
