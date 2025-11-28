Скидки
Стала известна причина, по которой люди не хотят обновляться до Windows 11
Windows Central обратило внимание на отчёт компании Dell, которая сообщила, что, несмотря на завершение официальной поддержки Windows 10, под управлением этой операционной системы по-прежнему работает значительная часть мировых компьютеров.

У нас есть около 500 млн устройств, которые могут работать под управлением Windows 11, но они не были обновлены под эту ОС.

Интересно, что примерно 500 млн компьютеров не соответствуют системным требованиям новой версии операционной системы, то есть обновиться на новую ОС таким ПК технически невозможно.

Дополнительным фактором давления на темпы перехода стал рост интереса к альтернативным операционным системам, прежде всего Linux.

