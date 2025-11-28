Всего четверть россиян пользуется всеми функциями смартфона — исследование

Компания Unisimka поделилась результатами опроса россиян об использовании современных смартфонов. В нём поучаствовало около 1000 жителей страны в возрасте от 18 до 45 лет.

Так, лишь 25% опрошенных заявили, что стараются пользоваться всеми функциями своих смартфонов. Лидерство всё ещё сохраняют мессенджеры — 63% респондентов используют смартфоны для звонков и обмена фото и видео. Более молодые люди чаще сидят в соцсетях и на видеоплатформах, люди от 36 до 45 лет же в основном используют гаджет как рабочий инструмент.

Данные исследования также выявили, что главным фактором отказа от использования новых функций стало отсутствие мотивации. Часть респондентов также заявила, что дополнительные возможности гаджетов им просто не нужны — хватает базовых опций.