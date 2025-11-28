Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Мультфильм Три богатыря и свет клином (2025) — дата выхода, когда выйдет, сюжет, трейлер

Вышел большой трейлер мультфильма «Три богатыря и свет клином» — премьера 25 декабря
Аудио-версия:
Комментарии

Киностудия «Мельница» опубликовала большой трейлер мультфильма «Три богатыря и свет клином». Премьера нового проекта по знаменитой богатырской вселенной состоится уже 25 декабря.

Видео доступно в VK-группе «Три богатыря». Права на видео принадлежат «Мельнице».

Сюжет новой части серии расскажет о загадочной огромной туче, которая грозит затмить собой весь белый свет и превратить день в ночь, и только отважным богатырям под силу остановить ненастье мирового масштаба. Герои уезжают разбираться с новой проблемой, а на беззащитное княжество тем временем нападает купец Колыван.

«Три богатыря и свет клином» — это 15-й полноценный проект по вселенной «Трёх богатырей». Ранее в 2025 году по франшизе также вышли «Три богатыря. Ни дня без подвига 2» — сборник из трёх серий одноимённого мультсериала.

Материалы по теме
Как начался пятый сезон «Очень странных дел»?
Как начался пятый сезон «Очень странных дел»?
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android