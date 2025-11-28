Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Автор Death Stranding Хидео Кодзима вошёл в список «Человек года» по версии GQ

Автор Death Stranding Хидео Кодзима вошёл в список «Человек года» по версии GQ
Аудио-версия:
Комментарии

Японское подразделение журнала GQ опубликовало Men of the Year 2025 — список самых влиятельных людей в стране. В него вошёл в том числе Хидео Кодзима, 62-летний автор Metal Gear Solid и дилогии Death Stranding.

В журнале отметили, что Хидео остаётся одним из главных творцов игровой индустрии, чей талант признают как критики, так и игроки по всему миру.

Хидео Кодзима — создатель игры Death Stranding, генеральный директор Kojima Productions. Он известен как пионер в области кинематографического визуального выражения и повествования в играх, что принесло ему признание критиков по всему миру. В 2020 году он был удостоен премии BAFTA за вклад в видеоигры и визуальные медиа. Он также расширяет своё творческое поле на развлечения, выходящие за рамки игр и фильмов. Хидео продолжает создавать инновационные работы, превосходящие наше воображение, и мы поражены его визионерством.

В 2025 году Кодзима выпустил Death Stranding 2 — продолжение культового постапокалиптического экшена с Норманом Ридусом. Игра получила очень высокие оценки и получила номинацию на Игру года на премии The Game Awards 2025.

Материалы по теме
Death Stranding 2 скоро могут анонсировать на ПК
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android